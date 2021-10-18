（永豐銀行支持新南向政策、力挺中小企業和再生能源產業及熱心參與青年世代養成，獲金管會四大獎項表揚。圖／永豐銀行提供）
永豐銀行支持新南向政策、力挺中小企業和再生能源產業及熱心參與青年世代養成，獲金管會四大獎項表揚。永豐銀行表示，10月獲頒「新南向政策目標國家授信」優等、「中小企業放款」甲等、以及「新創重點產業放款」再生能源產業特別獎；同時，永豐銀行積極舉辦活動，協助民眾建立正確消費金融與理財理債觀念，獲表揚為熱心參與「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」金融機構；未來將持續透過金融力量支持政策，促進經濟與產業蓬勃發展。
基於雙向互惠及多元發展原則，政府擬定新南向政策為國家策略性計畫；永豐銀行指出，旗下積極提供當地企業及台商投資或拓展業務所需資金，授信放款餘額成長率達28％，獲頒「新南向政策目標國家授信績優銀行」優等；同時，永豐銀行協助台灣中小企業攜手度過疫情艱辛時刻，對中小企業放款餘額成長率達18％，獲「中小企業放款績優銀行」甲等肯定。
同時，永豐銀行深耕綠色金融服務，積極啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案，包括屋頂型、地面型及水上型，並持續擴大規模和開發更多可能，去（2020）年度全體本國銀行對再生能源產業放款月平均餘額，永豐銀行占比逾3成高居首位，獲頒「新創重點產業放款績優銀行」再生能源產業特別獎。
為實現普惠金融目標，永豐銀行表示，為傳遞良好理財理債觀念，總計去年度共參與27場金融知識宣導活動，獲表揚為熱心參與「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」金融機構。永豐銀行9月亦宣布攜手台北市政府教育局及燃點公民平台，以實際行動支持台北市「110年度高中財經素養課程」，期許拓展年輕學子的理財觀念與財經視野，提升國家未來主人翁競爭力。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：