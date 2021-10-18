【時報-台北電】證券時報e公司訊，據統計，上周(10月11日至15日)，大陸A股市場中的交易型開放式指數基金(ETF)淨流入總計54億元人民幣，醫藥及券商ETF最受資金青睞、為吸金要角，上證50、滬深300等ETF則被投資人淨贖回。

在整體投資方向不明朗的情況下，ETF資金流向似乎可看出些端倪。業內人士分析，資金布局醫藥及券商板塊，顯見其的投資價值，未來或將迎來配置時機。(編輯整理：廖小蕎)

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