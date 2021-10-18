【時報編譯張朝欽綜合外電報導】荷蘭健康技術公司飛利浦(Philips)周一下調全年銷售和獲利展望。一項近400萬個呼吸器裝置的大規模召回措施，以及全球電子零件的短缺，衝擊了飛利浦第三季獲利。

由於裝置組件可能有危及健康的疑慮，飛利浦召回400萬個呼吸器裝置，致使7~9月銷售年減7.6%。

由於供應鏈問題，飛利浦營收也下滑；因為電子零件的短缺，意指飛利浦從訂單到實際銷售所花的時間將更長。

全球供應鏈波動加劇，執行長Frans van Houten指出，預計逆風將持續到第四季。因此該公司預期，今年的銷售將只有「低的個位數」成長率，獲利率將只有「稍微的」改善。

第三季經調整稅息折舊攤銷前獲利(EBITA)跌25%，來到5.12億歐元；而公司編製的一項調查分析師的平均預測，則為4.9億歐元。

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