【時報編譯張朝欽綜合外電報導】荷蘭健康技術公司飛利浦(Philips)周一下調全年銷售和獲利展望。一項近400萬個呼吸器裝置的大規模召回措施，以及全球電子零件的短缺，衝擊了飛利浦第三季獲利。
由於裝置組件可能有危及健康的疑慮，飛利浦召回400萬個呼吸器裝置，致使7~9月銷售年減7.6%。
由於供應鏈問題，飛利浦營收也下滑；因為電子零件的短缺，意指飛利浦從訂單到實際銷售所花的時間將更長。
全球供應鏈波動加劇，執行長Frans van Houten指出，預計逆風將持續到第四季。因此該公司預期，今年的銷售將只有「低的個位數」成長率，獲利率將只有「稍微的」改善。
第三季經調整稅息折舊攤銷前獲利(EBITA)跌25%，來到5.12億歐元；而公司編製的一項調查分析師的平均預測，則為4.9億歐元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：