韓國副總理兼企劃財政部長洪楠基表示，對於是否申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政府最快在10月底做出決定
；他指出中國、台灣接連提出申請，是意外的重要變數
。
韓聯社今天報導，洪楠基14日在美國華府與20國集團（G20）財長會議隨行記者團座談時表示：「現在沒時間了，要不要加入、要加入的話什麼時候該申請，必須在10月底至11月初間做出決定。」
洪楠基說，政府相關部門在過去2年間已就加入CPTPP時應改善的國內制度進行研議，除持正面態度的財政部外，仍需與產業通商資源部、農林畜產食品部、外交部
、國家安保會議（NSC）等相關部會協商，預期在10月25日召開的對外經濟部長會議中可能做出決定。
他也指出，中國、台灣正式申請加入CPTPP，是韓國政府在討論過程中未能預想到的重要變數；此外，韓方因日本福島核廢水排放問題，對加入CPTPP有疑慮，日本目前輪值CPTPP主席國至2022年1月底，也可能影響韓國決定。
洪楠基也藉今天舉行的對外經濟安保戰略會議，討論加入CPTPP對韓國的經濟、戰略價值，檢討對民間企業的影響、對應措施等，以調整後續處理時程。
CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導；中國與台灣分別在9月16日、22日提出加入申請，不過，日本新任首相岸田文雄日前表示，對中國是否符合CPTPP標準仍有疑慮。
(時報資訊)
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