高雄「城中城」事件燒出一連串公安漏洞，民眾黨立委蔡壁如質疑，民進黨在地方執政超過20年，這麼多年來有提過修法嗎？說好的地方自治呢？中央有插手嗎？

蔡壁如今（18）日在臉書表示，周末她人在高雄、屏東探望父母，也和鄉親話家常，其中最多的話題還是圍繞在高雄城中城惡火燒出的各種現象。有年長一點的鄉親說，城中城在高雄鹽埕區也曾繁華，但不知何時開始漸漸變成人們口中的「鬼樓」。

對於有媒體記者問是否要對高雄市長究責？蔡壁如直言，陳其邁固然要負起相應的政治責任，但比起下台與否，更應優先用公安的角度去檢視高雄市的危樓，而陳其邁要思考的是如何與老百姓溝通「你住的地方是危樓，我們要幫你做都更」等問題。

蔡壁如也質疑，過去這麼多年來，地方政府有正視過城中城這個危老建築嗎？實在很悲哀的是：我們對弱勢的無視，竟然變成一種習慣。何況明明知道它是高危大樓，難道沒有法規就不救嗎？為什麼住了這麼多人的大樓，到最後卻是中央和地方都「無法可管」？

蔡壁如指出，民進黨在中央已經完全執政，在中央想要立什法，沒有做不到的事，該改、該修、該補的要立刻去做，她強調，老舊危樓是全國性問題，不僅高雄市有，每一個都會區都一定會有這樣的問題，但這幾年來卻沒有看到任何補救作法。

城中城事件，曝露出各種法規的不足、建築消防，甚至大樓管理都有問題，因此蔡壁如想問，地方政府無視、中央法規也有漏洞，既然地方都管不到，中央管得到嗎？地方政府有嘗試解決問題嗎？而現在所有公務員都跑出來說，「我沒有責任」。她也疑惑，這麼多年過去了，都沒有想過要修嗎？法規有漏洞，要用多少人的鮮血換來才夠？

(時報資訊)