大陸「雙11」接近讓網路購物詐騙套路又有「升級版」。根據《北京商報》報導，近期藉由電商平台購物、退款流程，進而利用支付寶備用金設下陷阱的新型詐騙方式又有擴大跡象，包含江蘇、蘭州、內蒙古等多地出現此類案例，引起廣泛關注。
根據蘭州公安反詐中心10月17日發布的案例，受害用戶在網購化妝品後接到平台「客服」電話，表示商品出現品質問題，可享受免費退貨服務，還可獲得500元（人民幣，下同）的賠償金。隨後，「客服」讓用戶在支付寶備用金中查看500元到帳款項並提現，同時表示提現後要趕緊關閉備用金，否則每月會從金融卡扣除手續費和利息。
這讓不明就理的用戶完成提現後，發現支付寶到帳500元就便徹底相信對方。再經過溝通對話後，用戶向「客服」提供銀行卡號、驗證碼等個人身份資訊認證，並關閉備用金通道。最終用戶卡內3萬元餘額被轉走而向警方報警。有些施騙者甚至還會引導用戶在各金融平台上進行借款。
而在詐騙流程中，讓使用者放下防備的是支付寶真實到帳500元。事實上，備用金是支付寶推出的小額、短期的借款產品，最高額度為500元，借款期限為7天，每次使用收費1.99元，首次使用免費。
換句話說，詐騙偽裝的「客服」所說的500元賠償金，實際上是用戶自己申請的一筆貸款，詐騙分子利用部分使用者對支付寶備用金制度不了解，讓用戶誤以為備用金是商家的退款而上當。
(時報資訊)
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