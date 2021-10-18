【時報-台北電】上海小米金融資訊服務有限公司進行工商變更，雷軍等退出公司董事，林世偉任執行董事、總經理，法定代表人由洪鋒變更為林世偉。

上海小米金融資訊服務有限公司成立於2015年7月，註冊資本3000萬人民幣，經營範圍包括金融資訊服務；接受金融機構委託從事金融資訊技術外包、金融業務流程外包等，由天星數科科技有限公司全資持股。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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