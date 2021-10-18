台中市議會18日舉行第3屆第6次定期會，市議員賴義鍠、冉齡軒、劉士州、陳淑華均關心台中購物節舉辦現況。市長盧秀燕說，台中購物節開跑首周APP下載已超過63萬次、登錄金額已突破12.6億元，有信心今年可以破百億，感謝中央此次發放振興五倍券，市府團隊會繼續努力振興台中經濟。
賴義鍠說，最近台中大街小巷熱鬧滾滾，好多外縣市民眾都跑來台中旅遊，也有很多市民出門去消費，這就是「台中購物節」的魅力，相信還有7個禮拜，買氣會一直延續下去，讓台中各大小店家都雨露均霑。「媽媽市長最會持家」他也為盧市長不僅節流為市府財政控管，更開源看準台灣人因為疫情悶太久，利用台中購物節這個平台加碼大力按讚。
盧秀燕說，今年台中購物節「強強滾」，成績會這麼好有兩個原因，第一，她要感謝中央發放振興五倍券，達到提振各縣市民眾消費情形；第二，她感謝台中市議會各議員通過預算讓活動能夠如期舉辦，台中購物節APP下載已超過63萬次，APP下載排行榜第一，與去年下載率相比呈倍增成長，登錄發票金額也已超過12.6億元。
針對議員建議市府應該利用購物節的超高人氣，在這段時間多多在台中各區舉辦活動。盧秀燕說，台中購物節已辦第三年，大部分民眾及店家有概念，市府去年開始邀集各店家加入特約店家行列，今年特約店家已破4萬家，包括太陽餅文化節搭配台中購物節，另外也有宮廟配合活動送錢母等，齊心振興台中經濟。
經發局表示，今年邁入第三屆的「2021台中購物節」搭配中央振興券上路，祭出超過3億元現金大獎，活動自雙十國慶起跑以來話題不斷，截止17日為止發票登錄金額已達12.6億元，是去年同期登錄金額的6.6倍；購物節APP總累積下載量也超過63.8萬，活動開跑一週就增加12萬下載次數，顯見台中購物節的高買氣與高人氣。
(時報資訊)
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