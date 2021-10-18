【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周一公布的一項對英國企業財務長(CFO)的調查結果顯示，多數財務長認為，困擾著經濟從疫情中復甦的供應鏈問題，還會持續至少一年。
有鑑於英國央行試圖評估通膨還會持續多久，德勤會計事務所著手調查英國企業財務長的意見顯示，過半數認為，未來兩年內消費者物價通膨仍將高於2.5%。
英國央行在八月時曾預測，在未來數月觸及4%之後，未來通膨兩年內將僅稍微地高於2%。
而自那時以來，英國經濟開始受到全球供應短缺問題的干擾，同時包括英國脫歐後，出入境規定改變造成的工人短缺問題。
英國央行最新在周日表示，準備在今年底或明年初升息，為疫情爆發以來首見的升息動作。
德勤表示，財務長預計未來12個月營運成本將增加，並且為該調查近14年歷史以來最高。
另外也創紀錄高比例的英企財務長表示，準備增加資本投資。德勤經濟學家Ian Stewart指出，推進資本投資增加的因素，主要來自於企業為因應傳染病和英國脫歐後影響，以及企業向再生能源的轉型。
(時報資訊)
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