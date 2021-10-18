新建案的開價節節高升，中古住宅也連帶跟漲，但新舊住宅的房價到底差多少？台灣房屋根據桃園不動產e指通資料統計，桃園市0~5年的新成屋，與5年以上的中古屋整體價差達33.4%，其中有6大行政區，新舊屋價差比高於40%。觀察桃園價差比最大的行政區，為中壢區與觀音區，新舊屋均價分別有56.3%、52.3%的價差；差距最小的行政區，則是平鎮區與八德區，價差比為15.2%、14.7%。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，中壢區新舊屋價差10.7萬元，高居全市之冠，一來是新案房價漲勢鮮明，拉開了與中古屋的差距；二來則是中壢幅員廣大，各地的發展差距大，房價水位也因而出現明顯落差，尤其是近捷運站的核心區，新案價碼已突破4字頭；過嶺、龍岡等地卻仍不乏1字頭的中古屋，一來一往之下，拉開了新成屋與中古屋的價差距。

桃園市各行政區新舊房價比排行榜

令人意外的是，向來被認為是桃園市蛋殼區的觀音，新舊屋價差竟僅次中壢。江怡慧說，觀音的工業區眾多，近年受惠產業發展及就業人口移入，讓僅有約7萬人的觀音房市紅得發紫，今年度桃園市府兩度標售觀音區土地，分別吸引80封、233封的投標人馬搶標卡位，可說是盛況空前，地價也因買氣熱絡而上漲，並使觀音的新案房價朝2字頭邁進；不過觀音區早年的大樓華廈，均價還在1字頭，新舊屋的價差相當明顯；由於觀音整體均價約16~18萬元，相較於青埔高鐵特區、過嶺重劃區等地仍屬親民，對買盤具有強烈吸引力，使得蛋殼區的觀音房價也瘋狂，醜小鴨變天鵝、黑鄉變黑金。

統計顯示，桃園市有六區的新成屋與三區的中古屋，房價站穩2字頭。其中桃園區新成屋單價已站上30.1萬元，中壢區則以29.7萬元緊追在後。至於八德區新舊屋平均單價分別為21.8萬元及19萬元，價差比14.7%，為桃園市新舊屋價差最小的行政區，接序是平鎮區15.2%、大園區20.5%及龜山區20.9%。江怡慧表示，房價差小的區域，因新案高度集中在新興開發區，如八德擴大、A7重劃區等地，房價仍還在起漲階段，新案價格相對親民，加上區內的中古屋，大多座落於發展成熟的熱鬧市區，生活機能比重劃區完善，縮小了新舊屋之間的價差。

住商不動產桃竹苗區經理陸毅棋則認為，桃園近年發展快速，也讓買氣加溫，但新屋排擠舊宅，也讓許多老房子價格表現較弱，可是對於自住者來說，舊屋機能佳，是不錯的選擇，但要把裝潢和貸款較少的部分納入考量，買屋才能順心如意。

(時報資訊)