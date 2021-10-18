路透報導，印度持續面臨電力短缺之苦，該國發電廠煤炭平均只剩4天庫存量。繼第二波疫情後，印度經濟活動逐漸回升，導致電力需求上揚，煤供應依舊吃緊，迫使北方數邦10月每天停電多達14小時。
根據路透分析印度政府數據，印度10月上半電力需求勁揚4.9％，儘管燃料發電增加3.2％，太陽能發電提高30％，但電力供應仍比需求短少1.4％。
由印度聯邦電網監管機構POSOCO數據分析來看，在10月上半，印度燃煤發電所占比重躍升至將近七成，高於6月的平均值66.5％。將近五分之三的燃煤發電廠的煤庫存量只有三天，或是不到三天。全國發電廠平均只有四天的煤庫存量，反觀2個月前的平均庫存量達12天。
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