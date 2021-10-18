【時報記者張漢綺台北報導】台積不強且航運帶衰，台股收低勉強保住16700點！跌跌不休的航運對上周五好不容易大漲止跌的台股澆了一桶冰海水，原本台股還跟著上周五美股連兩天大漲腳步以紅盤開出，早盤一度上漲逾80點至16862點，無奈航運類股不爭氣，開盤後不久，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等股價就競相探底，拖累航運類股倒一片。
今天舉行科技日的鴻海(2317)及上星期法說會釋出正面訊息的台積電(2330)法說會也不爭氣，台積電站不穩600元關卡，鴻海也未受利多激勵，權值股有氣無力，市場氣氛轉為保守，整個盤面充滿悶氣，僅其陽(3564)、中華化(1727)、車王電(1533)、宏達電(2498)、惠光(6508)、華擎(3515)、東聯(1710)及耀登(3138)等個股各自表述亮燈漲停作收，在權值股乏善可陳下，台股指數開高收低，終場加權股價指數約16705.46點，下跌75.73點，成交量約2693.8億元；OTC指數為202.41點，上漲0.32點，成交量674.94億元。
今天上市各類股以紡織類股表現最佳，上漲2.18%，其次是化工類股及油電氣類股，分別上漲1.89%及1.84%，表現較差者為其他電子類股、航運類股及半導體類股，其中其他電子類股下跌1.64%，航運類股下跌1.56%，半導體類股下跌1.31%；上櫃部分，表現最佳紡織類股，上漲2.94%，表現最差為航運類股，下跌1.78%。
就技術面來看，在台積電未能續攻反而收低下，今天台股指數開高走低，盤中指數一度失守16700點，終場下跌75.73點，以16705.46點作收；上周五指數大漲393點，日K長紅棒一舉收復5日、10日均線，暫時化解持續向下破底疑慮，雖然目前KD指標自低檔翻揚向上，且5日、10日均線黃金交叉，不過中期均線月、季線仍為下彎走勢，且近期外資賣多於買，加上上周五指數反彈成交量仍不見3000億元，買盤力道不強，難以化解上檔套牢賣壓，預期短線指數將呈現區間整理格局。
復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台股上周在晶圓代工龍頭繳出優於預期的財報數據及正向展望後，帶動台股周線收紅，由於外資回籠，加上技術面因KD指標已從低檔回升，MACD亦將由負轉正，短線具備反彈操作條件。整體而言，雖然企業獲利基期墊高使成長動能逐步趨緩，產業趨勢與供需結構呈現差異化發展，不過因晶圓代工產能仍供不應求，科技應用長期發展仍支撐電子業及台股長多趨勢，且企業獲利維持高檔支撐下，目前本益比僅在14-15倍間長期合理水準，若遇市場修正，建議可逢低分批布局。
台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，目前影響股市最大的變數在通膨，中國十四五計畫中有訂下2021~2025年單位能耗的要求，而8月發改委公布的數據來看，今年仍有多省市未達標，因此進入調控，而9~11月適逢海外生產與銷售旺季，調控將使生產不足(或價格上升)，產生向外輸出通膨，搭配石油與天然氣價格走高，全球通膨危機升高，反映到美國PPI升高，以及十年債殖利率重回1.5%，皆可能導致FED提前升息，加速資金撤出新興市場。台股持續量縮，通膨危機加速資金撤離，且各產業幾乎無額外利多，以及2022年各產業都會趨緩，預期加灌指數以震盪整理格局為主，估計區間在16000~17600點。
吳繼先指出，後市需特別留意的是，半導體產業庫存金額升高，後續10~2月各國銷售旺季至關重要，若銷售數據不佳，恐將進入庫存修正，開始減少上游投片，晶圓產能鬆動，台股就有破底危險。在目前各產業幾乎無利多，電子首選速度革新，帶動價量的成長能優於整體電子產業的高速傳輸IC設計，傳產首選受惠石油價格飆升的塑化上游。
(時報資訊)
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