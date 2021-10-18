根據富達統計，股票基金已連3周買超，國際股票資金更連續67周買超，在產業類股方面，科技股單周買超27.0億美元，為各產業之冠，此外，金融類股也連3周買超，單周買超17.7億美元。另醫療保健與生技類股也轉為買超，單周買超1.3億美元。

就單一國家股票資金流向來看，富達表示，美國連3周買超，單周買超58.4億美元。歐洲轉為買超，單周買超1.0億美元。新興市場國家中，韓國單周流出11.0億美金。

就債券型資金流向來看，富達表示，整體債市連續31周買超，高收益債券則連2周賣超，新興市場美元債連4周賣超。在高收益債部份，美國高收益債連2周賣超，單周賣超11.2億美元；歐洲高收益債則連4周賣超，單周賣超2.7億美元；亞洲高收益債連3周買超，單周買超1.6億美元。

(時報資訊)

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