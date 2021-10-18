明起客運轉運站在候車區可以飲食 海空運場站也可以飲食 國際航空站和海港出境部分開放飲食相關餐飲業也開放，

高鐵118日開放高鐵自由坐開放 889班條回

交通部放寬大眾運輸場站飲食及回復高鐵自由座措施

行政院長蘇貞昌於今(18)日擴大防疫會議指示考量目前疫情逐漸趨緩請交通部依中央流行疫情指揮中心分階段鬆綁管制措施原則研議放寬大眾運輸場站飲食及回復高鐵自由座措施。

今(110)年5月中疫情爆發時交通部依指揮中心指示統一公告限制交通運輸場站禁止飲食。考量我國自7月27日疫情警戒標準降至第二級各縣市並陸續開放餐廳內用交通部已依指揮中心分階段鬆綁管制措施原則就轄管之臺鐵及高鐵車站部分分階段解除飲食限制從非付費區餐廳到非付費再擴大到付費區等。

鑑於衛福部已於10月5日公告修正「餐飲業防疫管理措施」規定鬆綁相關飲食限制交通部於配合整體防疫策略及兼顧旅客飲食需求下針對大眾

運輸場域實施相關鬆綁措施如下:

(一)客運轉運站於110年10月19日開放飲食。

(二)海空運場站:

1. 國內場站於110年10月19日開放飲食;

2. 國際場站出境於110年10月19日開放飲食;入境旅客將嚴格分流管制循指定動線區域離開場站不得在場站內飲食外其餘區域開放。

(三)交通場站餐飲業者應確實依衛福部公告之「餐飲業防疫管理措施」辦理旅客飲食應與不特定對象保持社交距離(室內 1.5公尺;室外1公尺)或有適當阻隔設施。

另台灣高鐵將於11月8日起開放自由座並於同日調回疫情前每週 1016班相關配套措施如下:

(一)自由座一般為3節車廂(10-12 節)於通勤尖峰時段規劃提供4-8節自由座並滾動檢討調整車廂數;

(二)除增加自由座車廂外將視旅運需求臨時增開班次;另如有過度擁擠情形將適時疏散或進行必要措施。

為配合國家整體防疫策略交通部將督請所屬各機關落實場所環境清潔消毒、飲食管理、實施定期及不定期稽查守護旅客的健康安全並將配合指揮中心視疫情狀態隨時調整因應作為並適時公布。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意