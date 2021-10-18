【時報-台北電】陸股全線走跌，深成指壓力大，跌逾1%。白酒板塊繼續走低，貴州茅臺跌逾6%；迎駕貢酒、酒鬼酒雙雙跌停，金種子酒、青青稞酒、水井坊、捨得酒業、山西汾酒等跌超9%。
智慧電網板塊力抗空頭，恒實科技漲超10%，寶勝股份、福達合金、金杯電工、神馬電力漲停，恒華科技、精達股份、積成電子、萬勝智慧、思源電氣等漲超5%。農業板塊午後走強，大北農漲停，登海種業、荃銀高科、隆平高科、豐樂種業漲超5%。A股盤面直播農業種植。鈦白粉板塊拉升，振華股份漲超7%，安納達、金浦鈦業、中核鈦白跟漲。（飲酒過量 有害健康）（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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