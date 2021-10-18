【時報-台北電】陸股全線走跌，深成指壓力大，跌逾1%。白酒板塊繼續走低，貴州茅臺跌逾6%；迎駕貢酒、酒鬼酒雙雙跌停，金種子酒、青青稞酒、水井坊、捨得酒業、山西汾酒等跌超9%。

智慧電網板塊力抗空頭，恒實科技漲超10%，寶勝股份、福達合金、金杯電工、神馬電力漲停，恒華科技、精達股份、積成電子、萬勝智慧、思源電氣等漲超5%。農業板塊午後走強，大北農漲停，登海種業、荃銀高科、隆平高科、豐樂種業漲超5%。A股盤面直播農業種植。鈦白粉板塊拉升，振華股份漲超7%，安納達、金浦鈦業、中核鈦白跟漲。（飲酒過量 有害健康）（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#空頭 #A股 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7216.50 -17.53(0.24%)
17:51
法國CAC
6678.16 -49.36(0.73%)
17:51
德國DAX
15510.93 -76.43(0.49%)
17:51

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