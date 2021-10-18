【時報-台北電】IDC最新報告顯示，2021年上半年中國IT安全軟體市場廠商整體收入為8.97億美元，同比增長36.6%。上半年整體看來，中國軟體安全閘道市場份額前五分別為：阿里巴巴的32.5%、騰訊12.2%、中國電信10.2%、華為5.1%、F5的2.4%。

IDC中國網路安全市場研究經理趙衛京表示，2021年大陸陸續發佈並實施多項網路安全、資料安全相關法律條例，進一步從政策層面強力驅動著網路安全市場的不斷成熟。無論是最終客戶還是安全廠商，都在積極尋求和建設更專業、更貼合企業業務屬性的安全解決方案。

隨著零信任理念得到市場的普遍認可和廣泛應用，以及企業上雲步伐的逐漸加快，安全軟體類產品正憑藉其靈活的部署/訂閱、快速的更新反覆運算以及靈活的拓展性等優勢，成為更多客戶的重要選擇。IDC認為，大陸IT安全軟體市場在未來5年仍將保持快速發展態勢，IDC也將對該市場的變化進行持續的跟蹤。（編輯整理：張嘉倚）

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