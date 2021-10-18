【時報記者林資傑台北報導】傳統車廠及資通訊（ICT）業者競相投入開發電動車，鴻海(2317)董事長劉揚偉認為，智能化才是電動車的最後決勝關鍵，相較於半導體及軟體是傳統車廠面對的最大挑戰，鴻海現在要證明若找到合作造車夥伴，資通訊產業較容易突破障礙，預期還需要2、3年時間。
鴻華先進副董事長左自生指出，鴻海一年來在電動車領域方面，無論是策略合作夥伴、關鍵次系統技術研發、全球生產布局都動作頻頻，擁有清晰的全球戰略布局，將累積多年的電動車know how投入開放平台中，相信電動車在5年後將是鴻海的下一個兆元產業。
劉揚偉認為，電動巴士智能化會是未來發展的重要方向，電動化只是大勢所趨，智能化才是最後決勝關鍵。台灣在資通訊產業已非常有實力，在PC、手機等資通訊產業做得很成功，如何把台灣在硬體、半導體及軟體的力量整合放在平台上，相信會變得非常有競爭力。
劉揚偉表示，資通訊產品的機構件設計較汽車簡單，若能克服電動車機構件設計的門檻障礙，相信台灣資通訊產業擁有非常大的競爭力。鴻海跟裕隆合資鴻華先進，便是希望利用其70多年的造車實力彌補資通訊產業弱點，今天能這麼快繳出成果，便是呈現結合的力量。
電動乘用車方面，劉揚偉認為傳統車廠在造車和機構件上沒有問題，但在半導體及軟體上面臨很大挑戰。如何在電動化、智能化上，透過電子方面能力加上軟體能力，造出符合下世代的電動車，是傳統車廠的非常大挑戰。
劉揚偉表示，對於出身資通訊產業的鴻海，最大的挑戰是不會造車，若有造車夥伴能解決此問題，未來4年在電子化上，資通訊產業能發揮非常大的力量。鴻海現在要證明的，就是資通訊產業進入電動車業較容易，但還需要2、3年的時間，請大家拭目以待。
對於近期全球爆發限電危機，劉揚偉對此認為這跟國家政策方向、全球大環境有關，全球目前擔心極端氣候變化對社會影響，並採取許多不同方法希望解決，而電動車顯然是解決此問題的方法之一，因此並不擔心限電對電動車發展造成不良影響、反而可能有好的影響。
(時報資訊)
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