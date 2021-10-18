數以千計民眾今天在中美洲國家薩爾瓦多首都遊行抗議總統布格磊（Nayib Bukele）政府，包括讓比特幣（Bitcoin）成為國內合法貨幣等政策。

法新社報導，女權團體、人權組織、環保人士和各政黨成員等示威民眾高喊口號，舉著寫有「比特幣詐騙」、「拒絕獨裁」、「民主沒得商量，堅定捍衛」，以及「受夠威權主義」等標語牌。

當地媒體估計，約4000人遊行穿越首都聖薩爾瓦多（San Salvador），除抗議比特幣成為合法貨幣外，也抗議最高法院法官遭革職，以及布格磊尋求連續第2個任期的可能性。

薩爾瓦多法院過去對憲法條文的解釋，一向是總統不得連選連任，但新組成的最高法院上月允許布格磊於2024年競選連任。

使用美元長達20年的薩爾瓦多上月也成為全球第一個將比特幣視為法定貨幣的國家，政府表示，此舉有助振興陷入困頓的經濟。

反對黨成員說，他們今天參與抗議行動，也是因為不滿布格磊及其國會盟友的政策。

布格磊所屬的「新理念黨」（New Ideas）今年初在國會選舉中首度稱霸。國會5月表決，同意免去最高法院憲法委員會法官及時任司法部長的職務；這幾名法官都是薩國最資深的法官。

路透社報導，國會迅速表決，讓一些被視為與布格磊友好的人選上位，引發美國及主要國際維權組織嚴厲批評。

最高法院法官裁定布格磊可以尋求連任後，美方認為此舉違憲，因此抨擊布格磊政府。

40歲的布格磊是經驗豐富且經常挑釁的社群媒體用戶，他在自己的推特（Twitter）帳號上稱群眾抗議活動「失敗」。

他寫道：「這場遊行是失敗的，他們自己也知道…這裡再也沒人相信他們。」

(時報資訊)