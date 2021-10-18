ProShares即將推出首檔在美國上市的比特幣期貨ETF，預料19日（周二）開始交易。

根據ProShares上周五遞交文件顯示，該公司下周可望推出比特幣策略ETF（Bitcoin Strategy ETF），交易代號BITO，該檔基金持有比特幣期貨合約，而非比特幣本身，預料周二掛牌交易。

美國證管會（SEC）75天的審核於周一結束，假使監管機關沒有異議，該基金可順利於本周上市，也意味ProShares在這塊許多金融業者積爭取的領域搶得先機。

ProShares的BITO基金只是此波比特幣期貨ETF熱潮的開端。分析師指出，Valkyrie Investments、景順（Invesco）和VanEck的ETF緊追在後，料於本月推出。方舟投資（ARK Investment Management）、Galaxy Digital、AdvisorShares、Bitwise、BlockFi的相關ETF可望於11、12月開始交易。

(時報資訊)

#ProShares #比特幣

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