【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今（18）日在2021鴻海科技日（HHTD21）首度展示3款自主開發電動車，董事長劉揚偉透露，已有幾個品牌客戶有意採用，集團亦即將決定在歐洲的生產據點，後續將陸續公布，預期電動車對集團營運貢獻明年起將陸續顯現、2023年將有較顯著成果。
針對鴻海未來與鴻華先進及MIH聯盟的互動分工關係，劉揚偉說明，鴻華先進原則上定位為提供設計、底盤及客戶IDM，透過開放底盤平台，使所有參與的MIH聯盟成員均能參與生意機會。身為成員的鴻海也不例外，在零件及產品上均要跟大家共同競爭合作。
劉揚偉表示，重要是MIH聯盟成員共同努力的成果，能透過鴻華先進的IDM或鴻海的出海口打開市場，透過市場量增加而降低MIH會員的製造成本，希望藉此產生更多正向循環，也歡迎更多造車業者使用MIH聯盟底盤及鴻華先進的設計或IDM服務。
針對自主研發電動車的零組件自製率，鴻華先進總經理李秉彥說明，Model T電動巴士均是在台灣設計製造，零組件超過半數由台灣供應鏈提供。
劉揚偉指出，鴻海針對三電整合以MIH聯盟成員身分提出電池、電機、智能電子電氣（EEA）架構及智能駕駛相關方案，希望有更多公司加入聯盟、提出更多方案，盼使聯盟綜效更大、使共用底盤更具競爭力。
對於未來與全球車廠合作生產規畫，劉揚偉表示，與全球各地車廠的合作計畫，亦是秉持上述思維，期望在美國、東南亞、歐洲、中國大陸、台灣等地，都能由鴻海領先開闢出海口，帶動MIH聯盟藉此更具競爭力。
對於未來製造電動車的地點考量，劉揚偉認為，汽車是個很重很龐大的產品，在台灣製造再出口的機率幾乎是零，一定是在地化或區域化。因此包括美國、南美、歐洲、中東、印度、東南亞、中國大陸、東北亞，會有分成好幾個區域製造的布局趨勢。
針對行政院副院長沈榮津致詞時，些許透露Model C與東南亞國營石油企業有量產計畫，是否意味將與夥伴泰國PTT合作生產電動車，劉揚偉則表示，這是其中一個可能的模式和地區。而預計2023年量產的Fisker，因模式使用原先平台，因此會有自己的設計。
劉揚偉認為，若有更具設計效率及成本競爭力的方案，客戶沒有理由不採用，Fisker未來也不排除採用共用底盤可能。原則上，將透過鴻海出海口，在全球各地透過共用底盤的設計思維在當地製造，藉此降低開發成本及所需時程。
除了裕隆率先採用、預計2023年量產推出Model C車款，劉揚偉透露，目前有幾個品牌客戶正在確認中，主因整體造車速度及成本更具競爭力，使原先沒想到可以造車的品牌客戶開始思考可行性。而集團在歐洲的生產據點也快要決定，後續將陸續公布。
(時報資訊)
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