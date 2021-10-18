【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數202.41點，漲0.32點；總計337家漲、330家跌、100家持平；委買3691868張、委賣1988980張；總成交值674.95億元。

(時報資訊)

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