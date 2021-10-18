【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16705.46點，跌75.73點；總計519家漲、366家跌、115家持平；委買17010398張、委賣10741663張；總成交值2693.80億元。

(時報資訊)

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