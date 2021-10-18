油價攀高，引發通膨擔憂，打擊今年以來高歌猛進的股市漲勢，全球股市多陷入修正格局，反觀當前仍有許多AI（人工智慧）概念股逆勢續揚，如股神巴菲特都有投資的雲端資料庫服務商Snowflake、主攻AI晶片 的Marvell(邁威爾)與Xilinx(賽靈思)，近期都有再創波段新高的表現，萬綠叢中一點紅，有機會扮演下波反攻行情的主流股，值得關注。

「元大全球AI」ETF研究團隊表示，中短期的通膨壓力利空，對AI應用的需求影響有限，甚至有可能為了對抗通膨，反而進一步強化對於人工智慧和自動化的發展，創造更大的投資商機。

舉例來說，許多人出遊時，常常會使用到Google地圖導航服務，在10月初，Google對此服務推出新功能，有別以往是提供最快的路線，日後也能幫駕駛選擇最省油的行車路線，此舉不僅有助於永續發展的目標，在油價高漲的當下，也能為消費者大大省下油錢支出，成為抗通膨的重要利器。

AI應用帶來更多美好生活經驗，同時也轉化為出色的投資機會。以鎖定AI主題，布局高AI營收股票的STOXX全球人工智慧指數為例，受惠於成分股中的社群龍頭、AI晶片商的企業盈利能力巨幅成長，股價表現也很犀利，帶動該指數長期報酬亮眼，自2013年以來即未曾連續兩年出現負報酬，且觀察單年度表現，也大多勝過科技股指標的那斯達克指數一籌，顯見AI企業無疑擔綱全球科技產業股價的領頭羊，股價具有強大的成長爆發力。

「元大全球AI」ETF研究團隊進一步指出，無庸置疑地，人工智能是即將到來的數位時代的重大革命性元素，市場上也存在越來越多的投資標的，可以讓投資人布局這個新興行業的崛起商機。對於想要輕鬆掌握AI領域機會的投資人，可以嘗試先以交易便利、費用低廉、持股透明，而且成份股挑選完全遵循指數編製原則，摒除市場雜音的ETF著手。

以國內首檔聚焦AI營收主題的元大全球AI ETF (00762)為例，統計該ETF掛牌兩年半以來，淨值增加109%，相較國際上以AI為主題且規模最大的Global X機器人與人工智慧ETF〈BOTZ〉上漲83％，以及iShares機器人與人工智慧多部門ETF〈IRBO〉上揚82％，更為出色。所以，國人在台股市場就可以輕鬆掌握AI產業的投資潮流。

(時報資訊)