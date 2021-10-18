進入10月下半月，《網易》網站公布10月底最後13天內財運最旺的四大生肖，屬虎、牛、馬、鼠的人有財神爺的護佑，不僅橫財大發、鴻運當頭，還會數錢數到手軟。

▍生肖虎

虎年出生的人，通常不相信人性，只信利益，他們十分古靈精怪，聰明好學，同時有依賴的習慣。屬虎人的運勢上，10月底最後13天內有吉星入財帛宮，得財神加持，橫財滾滾，數錢到手軟。同時生肖虎的人工作中總是將自己變強，而吸引想跟他們共同奮鬥的伙伴，幸運與榮華也將伴隨而來。

▍生肖牛

屬牛的人運勢上上簽，財神送旺財，財運大發，鈔票麻袋裝，牛牛們會聽到了很多好消息，像是很快就能晉升，屬牛的朋友們就不再那麼鬱悶了，將苦難的日子送走，未來就能特別開心。在10月底，牛牛們終於能夠順順利利做事情了。心情上也會相當開心，不會遇到不順利的事情。

▍生肖馬

馬年出生的朋友，通常只做自己認為對的事情，他們做事有分寸、有擔當，同時性格正直豁達。生肖馬的人今年整體運勢還算穩定，10月底之後財運火力全開，能夠得到眾人高捧，同時屬馬的朋友工作中憑藉自身努力加好運，定能事業有成，富貴花開！事業一帆風順，步步高升。

▍生肖鼠

鼠年出生的朋友，他們為人處事方面較為圓滑，為人正派，對人十分禮貌，並且十分風趣幽默，生肖鼠的朋友10月底會得財星護佑，鴻運當頭，天賜吉運。並且屬鼠之人工作中一生定能事業有成，錢財大旺，將來偏財運非常旺盛，扛過常人難忍之苦，定為不凡人。

(時報資訊)