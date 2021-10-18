台股旺，交易量提升，證交所跟著獲利大增。證交所董事長許璋瑤18日在立法院財委會揭露，今年到目前為止證交所每股稅後獲利（EPS）已達9.63元，約獲利72億多元，即快賺到一個股本，但許璋瑤表示，證交所獲利與年終獎金無關，員工績效獎金最高仍是二個月，只是股東配股配息可能增加。
金管會主委黃天牧亦表示，證交所是證券周邊單位，金管會已明文要求這些周邊單位的獲利，一部分要用來強化資本結構，一部分要當公益支出，不是當獲利全數分配掉，主要是證交所等具公共性，要求保留公益支出及強化資本結構都是正常的要求。
立委羅明才則表示，證交所獲利好，為何不推動上市，讓所有投資人都能享受此獲利？黃天牧則回應，證交所有協助金管會進行相關監理工作，如對證券商與上市櫃公司等，具有準監理角色，與其他國家的證交所性質恐不太相同，未必能比照上市。
許璋瑤表示，2020年證交所賺近58億元（即57.96億元），EPS為7.72元，今年到目前為止EPS則是9.63元；他強調獲利高與年終獎金沒有關係，證交所是依公務人員制度，年終幾個月是依薪資標準，不會依股市交易量增加或調薪。
不過，去年證交所獲利高，在分配給股東的部分就相對較高，許璋瑤表示，如今年配發去年獲利的股利時，每股現金股利3.6元，股票股利是1.2元，即股東可享受獲利的成果，但也有保留3~5％的公益支出預算。
今年因為台股表現佳，證交所上半年稅後獲利已達51.63億元， 比去年同期成長123％，EPS達6.88元，到目前為止則是已達9.63元，即將賺到一個股本，明年配息應可期待。
(時報資訊)
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