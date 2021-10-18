鴻海科技集團今（18）日在2021鴻海科技日（HHTD21）揭露三款自主開發的電動車款，包括Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，由於研發進度超前，不到一年時間就達標，鴻海集團董事長劉揚偉預言，電動車營收最快明年就會顯現，但「大的影響還是會在2023年。」

鴻海集團三款自主開發的電動車包括Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，科技日齊現身，連帶上市日期也跟進曝光，三款新車將以Ｍodel C休旅車為前導，這台首台由國人自製研發的電動車，將於2023年於台灣首發，並跟進走向全世界，Ｍodel E轎車則會緊跟在Ｍodel C之後做發表。

至於Ｍodel T部分，雖然鴻海科技日上，並未就其上市日期做特別說明，不過，行政院副院長沈榮津在致詞時意外透露，電動大巴已完成品質及安全的測試，現已進入20萬公里的實測，如能順利通過交通部的審驗，明年電動大巴就有可能會在高雄，為南部鄉親來提供服務，也間接證實了劉揚偉所言，「電動車營收最快明年就會顯現，但大的影響還是會在2023年。」

(時報資訊)

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