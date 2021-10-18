【時報記者沈培華台北報導】大成鋼(2027)受惠美國市場熱絡，第三季以及前三季營收創新高。子公司大國鋼(8415)看好其營運，預計一年內擬在50億元的額度內，再取得母公司大成鋼10萬張股票；大國鋼與子公司近期也積極自集中市場買進大成鋼股票，積極加碼投資。

大國鋼自9月29日以來，自家或子公司大成帝國工業頻頻公告取得大成鋼數千張到上萬張股票，上周五並進一步公告，基於投資目的，預計自今年10月15日起至明年10月14日止一年內，透過集中交易市場及現增認股方式，以平均每股交易價格50元以內，再取得不超過10萬張且不超過50億元大成鋼股份。

大國鋼與子公司在近半個月也積極自集中市場買進大成鋼股票，目前大國鋼持有大成鋼約19.28萬張持股、持股比例11.63%，重要子公司大成帝國工業，也持有大成鋼9.3萬張、持股比率5.61%，大國鋼集團合計共持有大成鋼28.58萬張、持股比17.24%。

受惠美國市場熱絡，大成鋼第三季營收約260.68億元，創下單季新高，季增約2.2%。1~9月營收725.11億元，亦創同期新高，年增69.13%。

隨著倫敦金屬交易所(LME)期鋁價格近期達3000美元之上，上漲至13年高點，大成鋼第四季可望持續受惠鋁捲板價格上漲，支撐第四季營運仍在高檔。

大成鋼今年以來受惠美國工業自疫情後顯著回溫，主要業務不鏽鋼、鋁捲板貢獻均轉強，公司也積極擴建德州廠，希望再加大鋁捲板供應量，展望持續樂觀。

展望大成鋼後續表現，法人指出，大成鋼的不鏽鋼事業方面，受持續性的塞港影響，以及中國鋼鐵產量大幅收斂，長期仰賴進口的美國鋼市，供給恐將更加吃緊。鋁捲板事業方面，也受惠美國鋁捲板需求大增，市場供不應求、鋁捲板價格不斷上漲。

大成鋼積極透過洽談海內外料源、產線去瓶頸、擴建德州廠，希望盡快拉升鋁捲板供應量，預計2023年後每月可供應量上看4萬噸，較目前出貨量成長超過4成。

(時報資訊)

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