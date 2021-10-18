【時報記者張漢綺台北報導】提供客戶EMC解決方案與取得認證一站式服務廠穩得(6761)前9月合併營收為14.18億元，年增30.39%，穩得將於10月19日至10月21日進行競價拍賣，競拍底價為61.82元，並於10月27日至10月29日辦理公開申購。
穩得主要服務項目為「自有品牌以及代理國際知名品牌電磁相容（EMC）及線路保護元件銷售」、「電磁相容與線路保護問題提供顧問式服務」以及「電磁相容、無線射頻及安規認證測試」，是全球少數能提供客戶EMC解決方案與取得認證的一站式服務大廠，其中元件銷售佔穩得第2季營收約占90%、認證服務占10%。
隨著電子技術的發展，不論是網路通訊、物聯網、安全監控、工業電腦、車用電子、消費性電子等都會遇到電磁波的問題；穩得所銷售的電磁相容性(EMC)元件主要功能就是降低電磁干擾以及強化電磁相容性，藉以提升產品使用的安全；根據全球知名調研機構GII所做的研究報告顯示，EMC市場在2019~2027年間可望以年複合成長率7.3%的速度成長至34億6000萬美元，其主要動能來自於5G、物聯網…等網路相關市場的提升。此外，隨著智慧家庭、各種應用聯網(如醫療聯網、車聯網)等終端電子產品如雨後春筍般的快速成長，所需的EMC元件也可望持續增加，推升穩得營運後勢。
再者，穩得提供EMC全方位一站式服務，從產品開案前期的線路規畫與設計，中期EMC零件供應與產品完整偵錯服務再加上後期產品順利取證等，其EMC一站式服務是全球罕見的；實驗室提供「電磁相容EMC」、「無線射頻RF」以及「安全規範Safety」的測試與認證，並擁有多國轉證服務，認證範圍涵蓋五大洲，協助客戶把產品快速並順利出口到世界各國。而且穩得CBTL實驗室被UL（全美最具權威的安全測試專業獨立機構）評鑑為台灣區CBTL實驗室前三名的優質認證機構，是國家認可，具備發證資格的實驗室，EMC認證實驗室服務網遍布全球。
穩得表示，實驗室認證業務非主要營收來源，但卻是穩得落實EMC一站式服務及業績得以年年成長相當重要的一環，由於全球只要是合規上市販售的電子產品都必須通過EMC與安規測試與認證，以確保產品的穩定性及安全性，穩得透過專業工程師提供客戶解決對策並協助客戶取得認證報告後，電子產品若是要再更換其中EMC元件的廠牌及規格都必需要重新通過認證；因此對於同時兼具元件銷售、專業工程師及發證實驗室的穩得而言，可提供整體解決方案(Total solution)且相較其他同業及客戶擁有更快因應法規更新的解決對策，站穩市場優勢，且從電磁相容、線路保護產品到整流相關元件等產品線也相當齊全，且品質與價格更具有競爭力，因此能直接強化穩得與客戶之間的黏著度。
穩得也與IC設計公司合作，一同協助IC設計公司幫終端客戶做好IC周邊的線路保護設計布局，從源頭就規畫導入穩得元件，當終端客戶採用此IC設計公司的方案時，穩得建議的線路保護元件也一併被用上，藉此提升銷售。
穩得今年上半年合併毛利率31.68%，較去年同期上升2.3個百分點，稅後盈餘9775.6萬元，年增141.31%，每股盈餘為4.59元；前9月合併營收為14.18億元，年增30.39%。
配合上櫃前公開承銷作業，穩得辦理現金增資發行新股2164張，其中1472張採競價拍賣，競價拍賣期間為10月19日至21日，競拍底價為61.82元；預計於10月25日開標，並於10月27日至29日辦理公開申購。
(時報資訊)
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