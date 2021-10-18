外資研究機構ALETHEIA語出驚人，直指在超越摩爾定律（More than Moore）與小晶片架構驅動下，ABF需求於2021～2025年期間，將大增驚人的10～15倍，整體ABF產能僅能支應需求一半，欣興（3037）未來幾年ABF產能將擴張為三倍、驅動獲利大增四倍，給予撼動市場的500元股價預期，盛讚欣興是從PCB轉型ABF的灰姑娘。

ALETHEIA估計，欣興2022～2025年間，將在楊梅、三鶯、光復廠擴張ABF產能至三倍，更關鍵的是，因為供應高度緊張，設計升級與產品組合轉佳，ABF報價每年將調漲5～10％，如此一來，欣興2025獲利很可能跳升為2021年的四倍之多，隱含期間獲利年複合成長率高達40％。

ALETHEIA進一步說明，欣興營運面有三大爆發性利多，首先，2022年上半年楊梅廠、2022年三鶯廠、2023年下半年光復廠相繼擴產，整體ABF產能增為三倍；其次，縮小線距設計可使一線供應商鞏固高階市場分額；再者，新增蘋果、台積電等有力客戶，充實客戶組成結構。綜上所述，看好欣興市占率從2021年的19％，加速躍升為2024年的24％。

研究機構估計，欣興毛利率從2021年的20％左右，至2025年成長到三成附近，股東權益報酬率則從2020、2021年的15％，翻倍至2025年的30％；搭配每股純益由2021年估計值6.99元（年增87％），可望連年成長，至2024年就可賺逾二股本，研判股價值得獲市場重新評價行情（re-rated）。

(時報資訊)

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