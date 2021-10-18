第一階段五倍券開放領取逾10天，不少人拿到券馬上拆封、消費。一名網友分享她的慘痛經驗，拆五倍券時一個不小心，竟連封帶券撕掉一角，她和超商店員面面相覷，「這下該怎麼辦？」
原PO把「事發照片」放上臉書分享，五倍券已破損；更慘的是她從右邊撕，而右邊放置的是面額1000元的五倍券，還一次兩張，等於2000元被她親手毀了。超商店員目睹這一幕，也不知道如何安慰她。
「真的悲劇，不是從後面撕嗎？誰叫妳從旁邊」，網友納悶，明明目視就可以看到券的種類及張數，且裝五倍券的袋子後面就有拆封的設計，不懂原PO為什麼要從旁邊。
至於撕破的五倍券還能使用嗎？幸好結局沒令人失望，網友引用經濟部說明，只要五倍券上的流水編號看得清楚、也沒有太顯著的污損或塗銷，還是可以用。但有網友認為，雖然政府說OK，但「我要是店家，才不收妳破掉的五倍券，萬一最後無法換錢，找誰討」。
(時報資訊)
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