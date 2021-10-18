【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數202.27點，漲0.18點；總計315家漲、343家跌、97家持平；委買7148729張、委賣4988422張；總成交值575.07億元。

(時報資訊)

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