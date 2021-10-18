【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16745.90點，跌35.29點；總計461家漲、434家跌、97家持平；委買29689514張、委賣22339210張；總成交值2263.58億元。

(時報資訊)

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