【時報-台北電】中國汽車工業協會根據國家統計局公佈的資料整理顯示，2021年9月汽車類零售額3535億元，同比下降11.8%，占全國社會消費品零售總額的9.6%。

　2021年前三季汽車類零售額32066億元，占全國社會消費品零售總額的10.1%，同比增長15.5%，增速低於同期社會消費品零售總額0.9個百分點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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