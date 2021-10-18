外資終結了過去連續三對集中市場賣超，轉為周買超59.6億元，其中，買超個股以新光金（2887）6.09萬張最多，另賣超聯電（2303）11.53萬張最多。
證交所統計，外資上周在集中市場買超59.6億元，另統計自2021年年初至10月15日止，累計賣超5,729.86億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.61兆元，占全體上市股票市值的44.09％，周市值增加4,443.07億元。
就個股比較部分，外資上周自集中市場買超最多的前三檔個股為：新光金買超60,888張、陽明買超32,747張、長榮買超26,665張；賣超最多的前三檔個股為：聯電賣超115,288張、友達賣超22,787張、日月光投控賣超21,542張。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：