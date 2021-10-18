外資終結了過去連續三對集中市場賣超，轉為周買超59.6億元，其中，買超個股以新光金（2887）6.09萬張最多，另賣超聯電（2303）11.53萬張最多。

證交所統計，外資上周在集中市場買超59.6億元，另統計自2021年年初至10月15日止，累計賣超5,729.86億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.61兆元，占全體上市股票市值的44.09％，周市值增加4,443.07億元。

就個股比較部分，外資上周自集中市場買超最多的前三檔個股為：新光金買超60,888張、陽明買超32,747張、長榮買超26,665張；賣超最多的前三檔個股為：聯電賣超115,288張、友達賣超22,787張、日月光投控賣超21,542張。

(時報資訊)

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