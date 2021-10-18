（首屆工商時報多元信託創新獎系列活動起跑，18日於華南金控大樓舉辦啟動儀式。圖／魏喬怡）

首屆工商時報與信託公會合作舉辦的「多元信託創新獎」系列活動起跑，啟動典禮於18日由華南銀行LIFE CYCLE「守護資產、信託傳愛」線上閉門論壇揭開序幕。信託公會秘書長呂蕙容指出，「多元信託創新獎」的舉辦是重要里程碑，她期許未來「信託」能達到詩聖杜甫所說的「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」美好安定社會的境界。

「2021全方位信託系列推廣活動閉門研討會」18日於華南金控總部舉辦，與會貴賓包括：工商時報董事長暨社長陳國瑋、金管會政務副主委蕭翠玲、華南金暨銀行董事長張雲鵬、中華民國退休基金協會理事長王儷玲、信託公會秘書長呂蕙容。

呂蕙容指出，「多元信託創新獎」的舉辦具有很大的意義，代表信託價值各界有共識，而多元信託創新獎與「信託2.0」的獎不同在於更著重「創新、多元」，而且不只有信託業能參加，律師、會計師、長照機構等相關單位都可以來參賽，對信託創新有更大動力。

呂蕙容表示，2019年日本福岡舉辦的G20財長與央行行長會議將高齡者與金融包容議題提出八項優先政策，提供客戶終身金融規劃，華南銀已做到，LIFE CYCLE就從人生各種面向提出規劃，也是首家跨業結盟架構最完整的。

陳國瑋致詞時指出，信託商品在台灣推動很久、成長也很快，但大部份為金錢信託、不動產信託、少數為股權信託，但國外將信託運用在食衣住行各方面，台灣很有很多發展機會，希望透過多元信託創新獎的舉辦促進創新商品發展。

張雲鵬則指出， 華南銀行在協助金管會信託2.0專案及高齡社會帶來的社會轉變不會缺席。華銀積極培育信託專業人才，在全國186個據點都有「信託專責人員」提供客戶第一線信託服務與諮詢，還有規劃員工參與「高齡金融規劃顧問師」、「退休理財規劃顧問」等專業認證課程，共有861人參與。「面對超高齡社會，華銀已準備好了！」

金管會政務副主委蕭翠玲表示，「信託」起源英國，信託發展在英美國家長達數世紀，我國於民國85、89年訂定信託法、信託業法，正式引進信託制度，信託已成為許多國家重要財產管理制度，對社會國家安定發展有長遠助益。

蕭翠玲指出，金融業最重要價值是「信任」，信託的功能廣泛多元，可配合食衣住行發展，為鼓勵業者發展，金管會2016年開始辦理「高齡者與身心障礙者財產信託」評鑑，五年內有顯著成果，除了安養信託成長外，並發展出異業結盟，滿足客戶照護需求，2020年金管會再發布「信託2.0」計劃，凝聚共識，希望鼓勵信託創新發展。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，國外常透過信託做的事在台灣還沒發展出來，「信託2.0」計劃出來後，金融機構開始發揮創意，像不動產信託、都更危老，結合更多面向形成生態系。

王儷玲表示，像安養信託可結合長照，員工福利信託可讓員工透過信託累積資產，在國外行之有年，信託形成生態系對台灣高齡社會多元性創新性是重要里程碑，像華南銀行已將信託結合醫療長照，其他像中信銀、國泰世華、一銀、合庫銀也都投入不動產信託。台灣高齡化會走很久，要持續投入，金融業要當領頭羊、有更多持續發展，照顧高齡化社會。

為鼓勵信託業者創新規劃信託機制，由本報主辦，中華民國信託商業同業公會協辦的《多元信託創新獎》即日起開始徵件，徵件辦法可洽：https://www.trust.ctee.com.tw/

(時報資訊)

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