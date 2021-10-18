【時報記者王逸芯台北報導】全球進入疫情後的復甦，經濟活動恢復，加上預期航空用油、冬季取暖等需求，在OPEC尚未有增產決議、僅增產40萬桶/日，還有大陸調控煤炭管制下，原油、煤炭以及天然氣等價格持續走揚，在全球能源短缺持續發酵之下，今年恐是有史以來「最貴的冬天」！
台塑化(6505)指出，11月OPEC(石油輸出國組織)僅增產40萬桶/日，大幅低於市場預期增產80萬桶/日，同時天然氣價格偏高，部分天然氣將轉往油品使用，市場預期第四季全球原油供需短缺150萬桶/日，但全球原油及油品庫存已降至5年同期低點，庫存緊張的情況下，預期短期布蘭特油價保持強勁。
第四季全球油品市場持續熱絡，柴油部分，第四季柴油價差保持上漲，因10月為美國農作物收穫季節，農業柴油需求逐步增加，接著進入歐洲取暖旺季，柴油取暖需求 持續回升，且目前歐洲柴油庫存偏低，需大量進口亞洲柴油補充庫存。汽油部分，因為亞洲疫苗施打率持續提升，疫情明先趨緩，預期東南亞需求回升，將使汽油價差維持穩健。
以最新原油報價來說，美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.97美元、每桶為82.28美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.86美元，每桶報84.86美元。先前已經有外資高盛預言，今年底有機會看到布蘭特原油衝上90美元大關。
(時報資訊)
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