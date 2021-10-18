【時報-台北電】18日三大指數開盤漲跌不一，創指開盤表現較為強勢，開盤後持續下挫一度跌逾1%，北向資金持續流出近70億元，板塊方面，風電、光伏板塊受利好消息刺激盤中拉升，白酒概念板塊走弱，煤炭板塊拉升走強。
風能板塊盤中強勢拉升，雙一科技、吉鑫科技、銀星能源、江蘇新能、大金重工、中電電機等大漲，吉電股份、永福股份跟漲；此外，綠色電力板塊亦走高，兆新股份、芯能科技、世茂能源等大漲，金開新能、甘肅電投跟漲。
午間收盤，滬指跌0.35%，報3559.96點；深成指跌0.91%，報14285.01點；創指跌0.79%，報3250.30點。（編輯整理：張嘉倚）
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