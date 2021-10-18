【時報-台北電】18日三大指數開盤漲跌不一，創指開盤表現較為強勢，開盤後持續下挫一度跌逾1%，北向資金持續流出近70億元，板塊方面，風電、光伏板塊受利好消息刺激盤中拉升，白酒概念板塊走弱，煤炭板塊拉升走強。

風能板塊盤中強勢拉升，雙一科技、吉鑫科技、銀星能源、江蘇新能、大金重工、中電電機等大漲，吉電股份、永福股份跟漲；此外，綠色電力板塊亦走高，兆新股份、芯能科技、世茂能源等大漲，金開新能、甘肅電投跟漲。

午間收盤，滬指跌0.35%，報3559.96點；深成指跌0.91%，報14285.01點；創指跌0.79%，報3250.30點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#北向資金 #創指 #陸股

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7215.52 -18.51(0.26%)
17:41
法國CAC
6672.72 -54.80(0.81%)
17:41
德國DAX
15511.08 -76.28(0.49%)
17:41

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