【時報-台北電】廣西日報報導，據統計，今年前9個月，廣西完成跨境電商進出口交易8886.3萬票；與東盟國家交投最熱絡，出口跨境電商8442萬票，年增2.8倍。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#交投 #電商 #外貿

延伸閱讀