通膨議題與美國縮減購債兩大利空衝擊全球股市，進而拖累台股表現，9月加權股價指數震盪，成交量月減近兩成，不過投資人定期定額台股基金的信心十足，公募基金龍頭元大投信旗下台股主動基金、台股ETF至9月底規模逾4,000億，受益人數破百萬，續為台股基金投資人首選。

元大投信身為台股投資領導者，旗下主被動產品向來是投資人定期定額首選，根據證交所與投信投顧公會數據，0050和0056兩檔高人氣ETF，9月定期定額交易戶數分別達11.4萬人、9.6萬人，是全體ETF的第一、二名；元大台灣高股息優質龍頭基金與其他台股系列基金，9月定期定額人數也相當可觀。整體來看，台股主、被動基金9月底規模4,040億元、市占率47.2％；受益人數106.9萬人、市占率40.2％，均為市場第一。

元大投信近年致力推廣定期定額，元大龍頭基金自去年成立以來績效亮眼，不少投資人將其作為長期扣款的核心配置，其他歷史悠久的元大台股系列基金，淨值走勢長年持續攀升，也是定期定額熱門標的。如納入銀行與證券通路，以龍頭基金為主的元大台股系列基金定期定額人數達34.3萬人。

而考量到長期投資須關注ESG議題風險，元大投信正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢。目前元大投信旗下具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證的主被動基金，規模超過4,000億元，其中0050、0056、元大台灣高股息優質龍頭基金，以及多檔「元大五小福」台股系列基金獲得五顆地球肯定，表示該基金對於投資標的之ESG議題風險控管，表現比同類型基金更佳。

元大投信指出，台股上市櫃公司9月營收相當亮眼，主要受惠於蘋果新機上市帶來強勁拉貨動能，且正值傳統消費旺季，疊加供應鏈報價調漲等利多，整體企業總營收連七個月穩居3兆元之上，達3.7兆元，刷新歷史單月新高，另一項歷史新高紀錄則是9月有140家企業營收創歷史新高，連七個月維持百家以上，台灣企業獲利能力仍優異。只是9月以來台股走勢震盪，對於一般投資人而言操作難度大增，此時有專業經理人選股的台股主動基金相對具有優勢，並可搭配定期定額方式布局一次解決選股與擇時兩大難題。

以「元大五小福」台股系列基金為例，若投資人於一年前每月第一個營業日扣款，定期定額投資至今年九月底，五檔基金平均定期定額報酬率就有12.45％；若將時間拉長到10年，平均報酬率更達104.99％，長線報酬相當可觀，顯示台股基金的成長性，非常適合投資人用來累積第一桶金或退休準備。

(時報資訊)