【時報記者莊丙農台北報導】上周加權股價指數反彈0.85％，外資轉為小幅買超，航運股獲外資再次回補，陽明(2609)及長榮(2603)連續兩周外資買超第二及第三名。
根據台灣證券交易統計，上周外資在集中市場買超59.60億元，累計今年年初至10月15日止，外資累計賣超5,729.86億元。外資總持有股票市值為22兆6,107.88億元新台幣，占全體上市股票市值的44.09％，較10月8日的22兆1,664.81億元新台幣，增加4,443.07億元。
外資買超賣超標的部分，上周買超第一名是新光金(2888)，買超張數為60,888張，第二、第三依序為陽明、長榮，分別買超32,747張及26,665張。
賣超部分，聯電(2303)依舊賣超第一大，連續第三周為外資調節第一大個股，上周賣超115,288張，友達(2409)居次，賣超22,787張，日月光投控(3711)賣超21,542張排第三。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：