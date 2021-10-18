【時報記者沈培華台北報導】以美國市場為主的扣件通路大國鋼(8415)董事會通過子公司取得不銹鋼扣件通路商PFI, LLC.主要資產，預估現金金額不高於3200萬美元(約新台幣8.95億元)，交易合約收購日為2021年10月31日，取得目的為提高營運規模及產品市場占有率。
大國鋼公布，子公司Brighton-Best International, Inc.以現金取得不銹鋼扣件通路商PFI, LLC.主要資產(包含應收帳款、存貨及設備)及無形資產。交易總金額不高於3200萬美元，實際購買金額以交易合約收購日10月31日賣方之帳上數字為準。
大國鋼目前是全美最大扣件通路商，主要產品包含碳鋼、合金鋼及不銹鋼扣件。PFI, LLC.產品包括不銹鋼螺栓、螺絲、螺帽以及鉚釘等。
大國鋼表示，透過持續併購，將有利增加經濟規模、降低營運成本使獲利最大化，並能以合理毛利率提供價廉物美產品，創造競爭者進入障礙。
除了扣件外，大國鋼在2017年時併購美國工業級手套品牌 Ironclad Performance Wear，事業版圖拓展至工業防護用品，增加產品線。
營運表現方面，大國鋼9月營收17.84億元，比8月高峰減少26.99%、年增45.39%，為歷史同期新高，第三季營收63.9億元，寫下歷史新高。1~9月營收160.33億元，年增36.77%，也創同期新高。
大國鋼第三季持續受惠扣件價量齊揚、工業護具事業銷售也穩健，7月、8月營收連創新高，雖9月營收下滑，第三季營收仍呈現高成長，單季營收創新高，並帶動今年前9月營收同步創下歷史同期新高。
大國鋼今年以來持續受惠美國市場熱絡，展望下半年需求續旺以及價格調漲，營運可望優於上半年，全年業績挑戰新高。
大國鋼受惠庫存充足、產品齊全，今年以來持續受惠產品價、量齊揚，帶動營運攀高，明年起隨著美國基礎建設計畫有望開始推展，公司對營運保持審慎樂觀態度。
(時報資訊)
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