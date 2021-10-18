【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】比特幣長期多頭、避險基金經理人Mark Yusko警告，過去幾周來該加密貨幣漲幅已高，須留意獲利了結賣壓可能出籠。
Morgan Creek資本管理公司執行長兼資訊長Yusko上周末接受CNBC訪問時表示，許多人認為比特幣可能在年底觸及10萬美元。庫存流量比模型（Stock-to-Flow Model）顯示我們應該這樣預期，但「如果有一些拉回修正我也不會感到意外，畢竟這個月比特幣已經上漲40%，才只過了15天而已」。
受到美國第一支比特幣期貨ETF可能在本周上市交易的消息帶動，上周五比特幣價格漲破6萬美元大關，為今年4月來首見。
Yusko表示，我們很興奮，顯然人們意識到美國第一支比特幣ETF可能即將獲得批准，我們長期來一直看好加密貨幣，尤其是比特幣。
儘管如此，他懷疑這波強勁的升勢能持續多久。Yusko表示，考量到目前比特幣超買的程度，這波升勢如果暫停一下並不會讓我感到驚訝，「買在傳聞起、賣在新聞出」（buy the rumor, sell the news）的風險仍然存在。
但他也表示，任何獲利了結都是暫時的，他認為比特幣價格將在5年內站上25萬美元。Yusko表示，這是經典的供需關係，比特幣的優勢之一就是供應有限，在接下來140年裡，我們每一天都會知道採礦產出多少比特幣。他預期5年內，按市值計算比特幣的價值將與黃金相當。Yusko認為比特幣正在取代黃金，現在已經成為數位黃金，具有完美的保值性。
看好美國監管機關即將批准比特幣ETF交易，以及對全球通膨高漲的擔憂帶來提振，周一比特幣價格持穩在6個月高點附近。目前比特幣約報62,359美元，接近上周五創下的6個月高點62,944美元，且距離4月創下的歷史高點64,895美元仍然不遠。
(時報資訊)
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