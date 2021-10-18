不經營，改當房東。壽險資金「錢進」長照產業，一直不得其門而入，立委鍾佳濱18日在立法院財委會提議，保險資金是否可改依促參法投資長照建物、設備等，再由政府以PFI模式支付使用服務費用，以引導壽險資金協助建設更多長照設施。
金管會主委黃天牧回應：「可以去研究，希望帶來新的投資案源。」財政部部長蘇建榮亦表示，會與金管會一起討論可行的方案。
台灣在2025年將進入超高齡社會，未來恐需要大量長照機構與資源，壽險業亦認為投資長照產業，未來可與保單給付等結合，增加服務範圍，但多年來一直卡在長照服務機構法人條例等規定，在沒有一定主導權下無法投資，雖然保險法已修法准許保險業投資公建與專案運用，董事席次可達2/3，但衛福部並沒同意拉高席次。
鍾佳濱表示，依據保險法，保險業投資公共建設及專案運用可達其資金的10％，即有3.2兆元的額度，但多年來投資金額都不高，應想辦法協助解套，提高保險資金投資公共建設，尤其是長照產業的部分，以期支應高齡社會需求。所以鍾佳濱提出二建議，一是讓保險業投資長照機構建物、設施，即可免限長照法人法竹限制；二是適用財政部促參法，採用PFI模式，提供保險資金合理的投報率。
財政部正在修正促進民間參與公共建設法，公共建設的標準即有含衛生福利及醫療設施，並納入民間投資、政府有償收購服務的PFI機制（Private Finance Initiative），即以前是公辦民營，由民間投資建設及管理，但未來允許民間投資、建設，由政府訂定績效及服務品質要求，支付服務費用等。
鍾佳濱即建議國發會、財政部及金管會應研議採此模式，提高壽險資金錢進長照，算是投資公共建議，協助台灣建設更多長照機構，又能透過PFI達到壽險資金的投資報酬率要求。
(時報資訊)
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