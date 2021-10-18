美國9月消費者物價指數（CPI）年增率達5.4%，比8月份成長0.1%，顯示通貨膨脹的影響持續發威，恐對全球經濟產生新一波衝擊，不僅如此，有專家認為，由於聯準會將在明年調整政策，因此投資者不應該認為今年的牛市會延續到明年，2022年對於股市來說，將會是艱難的一年。
綜合外媒報導，由於美國通膨數據遲遲未緩解，大部分的經濟學家認為，通貨膨脹將延續到2022年，供應鏈瓶頸將給予價格帶來上行壓力，並抑制更多產能照計劃開出。
調查顯示，部分經濟學家認為，今年平均CPI可能落在5.25%左右，略低於6月以來的數據，但若10月及11月的數據並未明顯趨緩，甚至與9月的5.4%相似，將是1991年後CPI高於5%最長的一段時間。
大和資本市場美國公司首席分析師Michael Moran表示，「供應鏈瓶頸、勞動力短缺及超寬鬆的財政政策，將形成一場完美的風暴。」Visa首席分析師Michael Brown則說，高通貨膨脹將侵蝕消費者的實際購買能力，並限制消費者支出與GDP成長。
此外，聯準會預計在11月開始縮減購債，明年升息機率提高，美國銀行最新報告指出，提前升息將對市場產生利率衝擊，投資者不應該預期今年的牛市會延續至明年。
報告指出，今年的通貨膨脹使得大宗商品價格飆升，明年聯準會很難不調整政策，對股市來說會是相當艱辛的一年，「看空的理由是，新冠疫情結束了，代表30兆美元的經濟刺激政策也會跟著消失。」
儘管2022年前景黯淡，美銀並不建議馬上砍掉持股，「從另一方面來看，當看跌形成一種共識，投資者應該在年底反彈出現後再進行拋售。」
(時報資訊)
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