美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天警告，美國供應鏈瓶頸，包括貨櫃船塞港問題，將一直延續到明年，有可能影響美國這個世界第一大經濟體的年末佳節購物季。
法新社報導，布塔朱吉在美國各大政治談話節目中強調，總統拜登政府正傾全力來解決全美各地港口、鐵路和道路超載問題。他表示，政府將「重新評估各個選項」，以解除瓶頸危機。
但他在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）中表示，「我們今年遭遇的許多挑戰都將延續到明年」。
布塔朱吉補充說，美國被壓抑的需求出籠，加劇了供應危機。
他說，「需求破表、零售暴增」，而美國的運輸和船運基礎建設卻跟不上腳步。
安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）在福斯電視網週日晨間節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）中，將供應鏈問題稱為「什麼都缺」。
「事情好轉之前會先變糟。」他說：「因此我們會有更多的商品短缺，會看到更高的價格，通貨膨脹會維持在4%至5%的水準，而這一切都需要時間才能解決。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101018
(時報資訊)
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