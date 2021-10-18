新冠肺炎疫情趨緩，經濟部技術處即日起於TIE台灣創新技術線上展展出工研院創新防疫科技「複合式熱像安全防護解決方案」，結合AI人工智慧與紅外線熱像儀，可同時偵測多人面部額溫，零接觸、高準度全彩偵測記錄，門禁管制、輔助疫調面面俱到，超高性價比吸引全國逾百個政府機關、學校或企業採用，共同迎接疫後新生活。

經濟部技術處指出，AI人工智慧與物聯網技術結合而成的智聯網（AIoT）應用持續創新，在零接觸服務及遠距醫療產業的應用尤其重要，經濟部技術處科技專案近年持續孕育創新研發，今年特別精選出包括工研院複合式熱像安全防護解決方案在內的多項AIoT創新應用研發成果，即日起於TIE台灣創新技術博覽會線上展展出，讓各界看見臺灣創新技術量能，促進產業共榮發展，並於18日舉辦「AI新應用」科技線上論壇，匯聚工研院創新AI人工智慧應用成果與產業發展趨勢，為產業提出AI人工智慧新解方。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，工研院在線上展出的「複合式熱像安全防護解決方案」，運用非接觸式探測紅外線能量，可即時進行多人動態體溫量測並導入隱私照護應用，其中最大特色是以AI人工智慧技術精準量測臉部額頭區域，克服熱源干擾並導入智慧化溫度補償校正，具AI辨識、室內外皆宜、多人動態測量與快速布建四大特點，目前已應用於台灣北部及離島澎湖國高中小學。此外，整合彩色攝影機與熱影像感測器，可即時儲存發燒人員彩色影像紀錄，以便後續疫調需求，同時也可客製化作為科技廠新建工地的員工門禁管理系統，協助落實實聯制，平均可省下2/3以上的管控人力及時間，室內外均可維持量測誤差度在正負0.3度的範圍內。

在經濟部科技專案支持下，工研院同時展示許多創新而有溫度的技術成果，除了複合式熱像安全防護解決方案，還有永續環境浪潮下必備的「空氣品質感測器」、同樣是偏鄉遠距醫療應用的「糖尿病眼底影像輔助分析技術」、搶攻零接觸服務市場的「AI立體式智慧倉儲系統」、展現智慧生活樂實現的技術成果「WiFi Radar生理感測技術」等等，都在此次的TIE台灣創新技術博覽會線上展。

「糖尿病眼底影像輔助分析技術」是目前國際上唯一同時提供糖尿病視網膜病變與黃斑部水腫病變嚴重程度分級，並且清楚偵測及標示視網膜病徵及黃斑部區域的AI人工智慧輔助診斷技術，整合成手持式設備後，可以輕鬆進入偏鄉，輔助非眼科醫師篩檢判斷，把握黃金治療時機。 工研院應用於Yahoo奇摩自動化物流中心的「AI立體式智慧倉儲系統」，透過AI人工智慧進行訂單預測、分配最佳儲位、規劃最適揀貨排程、運算商品紙箱大小等，讓整座物流中心80％以物就人，解決電商倉儲品項多、出貨急迫、空間與人力的成本與效率問題。

「WiFi Radar生理感測技術」以WiFi 訊號當作蝙蝠的聲納系統來使用，可偵測空間內人員的活動狀態，如呼吸與心跳量測、睡眠階段／品質分析、室內定位與追蹤等應用，除可建置精準定位蹤，也具備入侵警告等新偵測應用。

(時報資訊)