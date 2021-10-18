陸股滬深兩市18日早盤低迷，上午低位震盪，中午收盤前稍有提振收斂跌幅，上證指數半天收盤跌0.35％，深證成指半天收盤跌0.91％。
上證指數18日上午收盤跌0.35％報3559.96點，成交額人民幣（下同）2938.44億元。深證成指半天收盤跌0.91％報14285.01點，成交額3452.61億元。
白酒族群18日重挫，海南椰島跌停，捨得酒業、迎駕貢酒逼近跌停，五糧液大跌近8％，貴州茅台跌幅超5％，盤中最低下探至1800元。消息面上，數據顯示，全球持有貴州茅台最多的基金三季度大幅減持貴州茅台。
此外，大陸國家統計局18日公布經濟數據，GDP成長率破五，報4.9％。
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