陸股滬深兩市18日早盤低迷，上午低位震盪，中午收盤前稍有提振收斂跌幅，上證指數半天收盤跌0.35％，深證成指半天收盤跌0.91％。

上證指數18日上午收盤跌0.35％報3559.96點，成交額人民幣（下同）2938.44億元。深證成指半天收盤跌0.91％報14285.01點，成交額3452.61億元。

白酒族群18日重挫，海南椰島跌停，捨得酒業、迎駕貢酒逼近跌停，五糧液大跌近8％，貴州茅台跌幅超5％，盤中最低下探至1800元。消息面上，數據顯示，全球持有貴州茅台最多的基金三季度大幅減持貴州茅台。

此外，大陸國家統計局18日公布經濟數據，GDP成長率破五，報4.9％。

(時報資訊)

#陸股 #上證指數 #GDP #統計局

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7215.52 -18.51(0.26%)
17:41
法國CAC
6672.72 -54.80(0.81%)
17:41
德國DAX
15511.08 -76.28(0.49%)
17:41

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