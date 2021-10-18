【時報記者郭鴻慧台北報導】三能-KY(6671)進入第4季出旺季，業績表現將優於第3季，2021年在中國大陸營運恢成長動能，加上電子商務比重提升，預期今年全年度營收將呈現高個位數成長，雖然原料成本恐侵蝕毛利，但三能持續提升自動化生產，調整售價等策略，預期仍將帶動整體獲利成長。
三能集團產品結構主要分成訂製類、烘焙烤模類、烘焙工具類、家用類與其他。中國大陸大型客戶2021年資本支出回至2019年水準，三能訂製類產品訂單可望回溫，營收可望成長逾1成；烘焙模類產品今年在新產品效應持續顯現，加上三能將透過自有電商系統與經銷商電商模式增加銷售管道，營收可望小幅成長；而在烘焙工具方面，將透過自有電商系統與經銷商電商模式增加銷售管道，今年將恢復成長動能。
展望2022年，三能將持續加強中國大陸電商銷售，另外台灣地區疫情影響逐漸消除，預期整體營收將持續成長，在毛利率方面，在自動化生產提升效率與產品組合優化，法人預估，三能毛利率將回升至39~39.5%水準，帶動獲利持續成長。
(時報資訊)
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