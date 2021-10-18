高雄城中城大火造成46死亡，主要原因是低樓層商場人去樓空，且因住商混合大樓不用設管委會，造成火警檢查缺失。內政部長徐國勇今日於立法院中表示，已經要求地方政府，在1個月內盤點所有老舊複合用途建築物，局部停業、荒廢者應全數納管並在3個月內完成環境清理。
徐國勇專題報告為「確保民眾居住安全，盤點全台危老建築，從高雄城中城大火重大傷亡案，探討如何提升老舊社區、住宅大樓與複合式建築之公共安全、環境維護、消防設備、逃生演練及防災教育、救災、傷患救助、創傷輔導與獨老等問題並保障消防人身安全與權益」。
他指出，為避免類似案件再次發生，要求地方政府應在1個月內盤點完成全國所有老舊複合用途建築物，特別是局部停業、歇業或荒廢者，列為應辦理公安申報案件，全數納管。
另外，要求地方政府針對轄區內老舊複合用途建築物，如有荒廢雜亂樓層或空間，應責成建築物所有權人在3個月內完成環境清理改善，排除危險因子；屆期未改善者依建築法裁罰。
內政部正研議修正公寓大廈管理條例，強制要求老舊複合用途建築物應成立管理組織，並與地方政府討論改進及執行作法，以維護建築物安全設施與管理。
內政部將與地方政府通力合作，3個月內完成老舊複合用途建築物的公安與消防全面稽查，違規者依建築法、消防法相關法規裁處；要求地方政府加強火災搶救、人命救助、民眾疏散等救災演練。
徐國勇也指出，因建築物用途趨向多元複雜，如內部有居住或收容避難弱者的場所，共同防火管理及整體避難訓練至關重要。內政部已提出消防法修正草案，針對有2個以上場所的建築物且其管理權人不同時，規範管理權有分屬的特定建築物，應實施共有部分防火管理及整體避難訓練。
(時報資訊)
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