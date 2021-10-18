【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受油價又再創新高，通膨恐有失控之虞，加上半導體雙雄三星與SK海力士表現疲弱，不過18日大盤正努力向平盤靠攏。目前韓股收3,018.11點，漲3.05點或0.1%。同時，韓元走貶，公債殖利率則上升。
晶片巨擘三星電子與SK海力士分別跌0.43%與1.02%，但網路雙雄Naver與Kakao卻各自漲1.14%與0.41%。
需求增溫下，紐約期油亞市曾見每桶達83美元以上，一度創7年新高。
韓國旅行業的春天有機會提早到來，因海外旅行需求與日俱增，當地幾家大型的旅行社，預估在2022年就可不再虧損並重新開始獲利。韓國最大旅行社哈拿多樂，股價逆勢上漲約0.7%。
美元兌韓元在1,183.1價位，韓元貶0.06%。
韓國3年期公債殖利率上漲8.8個基本點至1.883%，而10年期的也漲7.4個基本點至2.429%。
(時報資訊)
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